Калининград, , 18:02 — REGNUM Жители Калининградской области сегодня, 1 ноября, в четвёртый раз приняли участие в «Большом этнографическом диктанте», который в этом году в регионе прошёл на 44 площадках, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Количество площадок с прошлого, 2018 года, увеличилось в два с половиной раза. Желающие, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в диктанте, предложено до 4 ноября пройти тестирование на специальном сайте диктанта. Правильные ответы будут обнародованы к 10 ноября, а 12 декабря, в День конституции — индивидуальные результаты.

В 2018 году в диктанте приняло участие почти 2 тыс. жителей Калининградской области.