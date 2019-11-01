Колумбус, США, , 13:50 — REGNUM Американские ученые смогли в ходе наблюдения за одной из крупных звёзд на окраине Млечного пути обнаружить невидимый спутник, который, предположительно, является чёрной дырой с необычно низкой массой. Результаты их наблюдений опубликованы 1 ноября в статье в научном журнале Science.

«Мы не только изобрели новую методику поиска черных дыр, но и открыли потенциально первого представителя нового класса черных дыр низкой массы, о существовании которых астрономы раньше не знали», — сообщил один из авторов данной работы Тодд Томпсон, астрофизик из Университета штата Огайо (США).

Также он отметил, что данное открытие может много рассказать учёным о том, как устроены и появляются такие объекты, а также о том, как происходит их эволюция.

При этом астрономы в ходе своих исследований исходили из идеи, что в случае, если черная дыра находится в космическом пространстве не одна, а компании от одной до нескольких звезд, её притяжение будет вызывать т. н. «качания» в спектре светила, т. к. черная дыра и звезда вращаются друг вокруг друга.

В результате отбора таких «подозрительных звезд» ученые обратили внимание на звезду 2MASS J0521, расположенную в созвездии Возничего на расстоянии в 12 тысяч световых лет от Земли, так как её яркость с окраин Галактики резко менялась каждые 88 дней, а скорость движения вырастала или падала примерно на 3 километра в секунду каждые сутки.

После подсчёта массы светила, траектории его движения и размеры его невидимого спутника учёными был сделан вывод о том, что они нашли крайне необычный объект — черную дыру с массой всего в 3,3 раза выше, чем у Солнца, что заметно ниже, чем у всех других известных чёрных дыр, но при этом с запасом выше, чем у всех известных нейтронных звезд.

Как пишут ученые, они надеются, что дальнейшие наблюдения за звездой 2MASS J0521 помогут им подтвердить, что этот объект действительно представляет собой такого рода черную дыру. Также продолжение наблюдений может помочь им изучить возможные обстоятельства рождения данного объекта в ходе анализа свойств этой звездной системы. И ещё данное открытие позволит ученым понять, почему подобные сингулярности встречаются невероятно редко.