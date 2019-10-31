Варшава, , 12:48 — REGNUM Кости огромного морского хищника, возраст которого превышает 150 млн лет, были найдены на кукурузном поле в Польше. Останки плиозавров, в также древних крокодилов и черепах палеонтологи обнаружили неподалёку от деревни Кшизановице, в северной части Свентокшиских гор, сообщает газета Daily Mail.

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В Юрский период территория, которая сейчас находится на юго-востоке Польши, представляла собой архипелаг тропических островов с тёплыми лагунами и мелководными морскими водоёмами.

«Эта среда была домом для морских рептилий, которых мы обнаружили», — отмечает палеонтолог, доктор Даниэль Тиборовский из Музея земли Польской академии наук в Варшаве.

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Отмечается, что водный хищник длиной более 30 футов и весом в несколько тонн, останки которого обнаружили учёные, был одним из самых крупных существ своего времени. По слова Тиборовского, кости плиозавров до этого на территории Польши никогда не находили. При этом палеонтолог выразил уверенность, что в ближайшие месяцы учёным удастся сделать на этом месте ещё множество интересных находок.