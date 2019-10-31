Лос-Анджелес, США, , 11:52 — REGNUM Американские учёные определили участок человеческого мозга, который отвечает за формирование таких вредных привычек, как любовь к сладкому и к алкоголю. Результаты их исследования были 30 октября опубликованы в научном журнале Nature Communications.

По информации издания, группой американских исследователей во главе с профессором-неврологом Скоттом Каноски из университета Южной Калифорнии была обнаружена нейронная цепь мозга, которая производит ключевое соединение, влияющее на импульсивность, — меланин-концентрирующий гормон (МСН). Последний используется нейронами гипоталамуса человеческого мозга и связан с формированием аппетита, а также со склонностью принимать лекарственные препараты.

При этом в серии экспериментов с крысами было показано, что импульсивность питания не всегда связана с голодом. Так, в одном из опытов крыса получала угощение с высоким содержанием углеводов и жира, нажимая на рычаг. Рычаг нажимался один раз в 20 секунд, и крыса проявляла нетерпение, часто нажимая на него, и этим, сбрасывая таймер.

Также ученые провели сканирование мозга подопытных крыс и установили, что МСН вырабатывают клетки в латеральном гипоталамусе, отвечающие за импульсивное поведение. Они с помощью нейропептида передают сигналы в нейроны вентрального гиппокампа мозга — области, которая отвечает за формирование эмоций, памяти и контроль тормозящих функций.

По мнению исследователей, следующим их шагом станет отображение связи между системами контроля импульсов и вознаграждением. Как считают ученые, это поможет разработке новых методов лечения расстройств психики, которые связаны с импульсивными влечениями человека.