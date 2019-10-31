Новосибирская область, , 07:11 — REGNUM В ближайшие дни 12 молодых учёных из Новосибирской области получат 6 млн рублей. Они победили в конкурсе на предоставление грантов правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гранты получат: Егор Баторов — на проект «Миелоидные супрессорные клетки в раннем посттрансплантационном периоде у больных множественной миеломой»; Евгений Бутаков — на «Разработку экологически чистой технологии факельного сжигания углей и отходов их переработки в энергетических котлах»; Павел Гаврюшкин — на проект «Поиск новых сверхпроводящих материалов в системах Ni — (легкий элемент)»; Анастасия Иванова — на «Исследование новых молекулярно-генетических маркеров внезапной сердечной смерти, выявленных при анализе результатов полноэкзомного секвенирования»; Роман Князев — на проект «Изучение инотропных свойств и фундаментальных механизмов действия аполипопротеина А-I с целью разработки нового класса соединений для лечения острой сердечной недостаточности»; Марина Леонова — на «Совершенствование методов диагностики при микоплазмозе животных»; Александр Макаров — на проект «Разработка метода дозиметрии нейтронов при проведении бор-нейтронозахватной терапии»; Анна Нуштаева — на «Выявление потенциальных маркеров метастического потенциала опухолевых клеток злокачественных опухолей молочной железы»; Ирина Онищенко — на проект «Изучение распространения и путей заноса вируса артрита-энцефалита коз на территории Новосибирской области»; Вячеслав Пискарев — на проект «Выявление высокопродуктивных образцов пшеницы мягкой яровой, устойчивых к листовым патогенам и адаптированных к условиям Сибири»; Владислав Прокип — на проект «Формирование защитных покрытий на графитовых и карбидокремниевых изделиях для прямоточных двигательных установок нового поколения» иДмитрий Селин с проектом «Новые данные по археологической карте Новосибирской области».

Средства грантополучателям должны поступить до конца октября.