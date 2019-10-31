Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Российские космонавты Андрей Бабкин и Николай Тихонов, а также американский астронавт Крис Кэссиди в апреле 2020 года отправятся на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

МКС

Отмечается, что Крис Кэссиди будет выполнять обязанности командира 63-й экспедиции. Он и двое российских космонавтов пробудут на МКС до октября 2020 года.

Посе прибытия нового экипажа на станцию на Землю вернутся члены 62-й экспедиции, в которую входят космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган.