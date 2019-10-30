Тегеран, , 21:55 — REGNUM 29 октября министр информационных технологий Ирана Мохаммад Дажвад Азари Джахроми, выступая в Дохе, заявил, что новая иранская система защиты киберпространства Dejfa отразила 33 миллиона атак за прошедший год. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что проблема глобальной кибербезопасности должна решаться на многосторонней основе, однако деятельность таких государств, как США, этому препятствует. Мохаммад Джавад Азари Джахроми назвал незаконные санкции Вашингтона препятствием для формирования мировой информационной безопасности, отметив при этом инновационный подход ИРИ к защите своего киберпространства.

Иранский министр находится в Дохе, чтобы обсудить взаимодействие иранских и катарских IT — компаний в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA-2022. Чиновник также посетит QITCOM — крупнейшую на всем Ближнем Востоке выставку современных технологических достижений.