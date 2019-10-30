Москва, , 21:21 — REGNUM Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.

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« К сильным сторонам уральской науки следует отнести прочные связи научно-исследовательских институтов Урала с госкорпорациями, такими, как Росатом, Роскосмос и другими высокотехнологичными предприятиями региона , — отметил академик Чарушин, приведя в качестве примера Программу сотрудничества Уральского отделения с Федеральным ядерным центром. — В этой программе принимали участие 12 институтов УрО РАН. И планы, которые мы строим сегодня, учитывают эту преемственность и предполагают развитие дальнейших контактов с Федеральным ядерным центром ».

Вместе с тем стратегия развития уральской науки существенно пересмотрена под влиянием реформы РАН, создания ФИЦ (федеральных исследовательских центров) на Урале, принятого правительством страны нацпроекта «Наука».

» К онечно, мы стремимся вывести научные исследования на мировой уровень, по крайней мере, поднять уровень этих исследований , — заявил глава УрО РАН. — И задача сегодняшнего дня — встроить академическую науку в систему инновационного обновления экономики Урала и России» .

Что же позволит решить эту амбициозную задачу? План, который был озвучен на Президиуме РАН, включает пять направлений, или платформ — это те «киты», на которых будет стоять наука Урала в ближайшие годы. В их числе цифровые технологии, материалы, зеленые технологии, вопросы безопасности и здоровья человека, Арктика, а также социо-гуманитарные технологии.

Если коротко — наука Урала должна приблизиться к практическим задачам технологического развития, приобрести как бы «прикладной» характер.

« Генерация знания остается важнейшей задачей академической науки, но чтобы эти знания стали опорой технологического развития, необходимо формирование современной технологической структуры, что и учтено в комплексном плане развития Уральского отделения , — подчеркнул Валерий Чарушин. — Фактически отсутствие в академических институтах технологического звена является основным препятствием реализации результатов исследований в промышленности ».

Вероятно, главной задачей науки Урала станет создание в академических институтах этого самого технологического звена. А фактором успеха в реализации стратегии развития уральской науки академик Чарушин считает создание Междисциплинарного научно-образовательного центра. Ведь в науке — главное и связь, и преемственность. Без подготовки кадров трудно решить поставленные задачи. Собственно главный «кит» — это, конечно, платформа «технологии». Как сообщил глава УрО РАН, 60% затрат связано с развитием этого направления.

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