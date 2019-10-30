Москва, 30 октября 2019, 21:21 — REGNUM Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.
Вместе с тем стратегия развития уральской науки существенно пересмотрена под влиянием реформы РАН, создания ФИЦ (федеральных исследовательских центров) на Урале, принятого правительством страны нацпроекта «Наука».
Что же позволит решить эту амбициозную задачу? План, который был озвучен на Президиуме РАН, включает пять направлений, или платформ — это те «киты», на которых будет стоять наука Урала в ближайшие годы. В их числе цифровые технологии, материалы, зеленые технологии, вопросы безопасности и здоровья человека, Арктика, а также социо-гуманитарные технологии.
Если коротко — наука Урала должна приблизиться к практическим задачам технологического развития, приобрести как бы «прикладной» характер.
Вероятно, главной задачей науки Урала станет создание в академических институтах этого самого технологического звена. А фактором успеха в реализации стратегии развития уральской науки академик Чарушин считает создание Междисциплинарного научно-образовательного центра. Ведь в науке — главное и связь, и преемственность. Без подготовки кадров трудно решить поставленные задачи. Собственно главный «кит» — это, конечно, платформа «технологии». Как сообщил глава УрО РАН, 60% затрат связано с развитием этого направления.
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