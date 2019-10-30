Москва, , 15:39 — REGNUM Москва впервые примет финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Финал состоится с 22 по 26 июня 2020 года, сообщается на сайте Минкомсвязи РФ.

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Оргкомитет финала возглавил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также в оргкомитет вошли глава Минобрнауки Михаил Котюков, глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и др.

В настоящее время проходят региональные отборочные этапы по всему миру. В них принимают участие 50 тыс. студентов из более 3 тыс. университетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия дважды принимала финал ICPC: в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2014 году в Екатеринбурге.

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