Томск, , 11:39 — REGNUM Новый материал, перспективный для регенеративной медицины — восстановления поврежденных тканей и сосудов — предложили использовать учёные Томского политехнического университета (ТПУ) и их коллеги из Университета Монтаны (США). Об этом 30 октября сообщает пресс-служба российского вуза.

Разработчики объясняют, что их подход основан на использовании ингибиторов, размещенных непосредственно в биодеградируемом материале. Такой материал выступает своеобразным каркасом (скаффолдом) для доставки вещества к поврежденным тканям. В регенеративной медицине его предполагается использовать при лечении травм костных и мягких тканей.

«Скаффолды из различных материалов уже внедряются в медицинскую практику в развитых странах, но говорить об их широком применении пока не приходится. Но это вопрос времени, поэтому ученые продолжают искать наиболее эффективные материалы и биологически активные соединения», — объяснила инженер лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Ксения Станкевич.

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