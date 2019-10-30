Якутск, , 11:13 — REGNUM Специалисты Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (Якутия) изучили процесс восстановления леса после пожаров и сплошных рубок, сообщает 30 октября издание «Наука в Сибири».

В ходе исследования выяснилось, что через десять лет после сплошных рубок температура грунта вырастает на 1 °C, а толщина деятельного слоя увеличивается примерно до двух метров, что приводит к критическому состоянию вечной мерзлоты.

После этого состояние вечной мерзлоты постепенно стабилизируется: через 20−30 лет уменьшается толщина деятельного слоя и в течение последующих 40−50 лет, на поврежденных местах вырастают вторичные березово-лиственничные леса, которые способствуют восстановлению мерзлоты.

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