Куньмин, Китай, , 07:34 — REGNUM Китайские исследователи выяснили, каким образом мужчины и женщины различаются в их микробиомах, и предположили, что половые различия могут повлиять на риск подверженности тем или иным заболеваниям, сообщает 30 октября газета China Daily.

Микробиомы представляют из себя сообщество микроорганизмов вроде бактерий или грибов, живущих на теле человека. Исследователи куньминского института зоологии при Китайской академии наук проанализировали микробиомы в 15 местах внутри и на теле человека, включая кожу, и обнаружили, что в семи из пятнадцати мест очевидны существенные различия у мужчин и женщин.

По словам исследователей, многие болезни связаны с иммунитетом и метаболизмом, в которых микроорганизмы играют значительную роль. Одна из причин, почему мужчины чаще подвержены артритам, лежит как раз в разности микробиомов, отмечают ученые.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science и, как ожидается, поможет лучше устанавливать диагнозы и проводить лечение заболеваний, связанных с нарушением микробиомов мужчин и женщин.