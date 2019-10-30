Пекин, , 07:23 — REGNUM Китайские ученые создали за неделю в лабораторных условиях искусственный алмаз весом в один карат, сравнив процесс с выращиванием зерновых с использованием семян и удобрений, сообщает газета China Daily.

В качестве «семени» выступил небольшой кусочек природного алмаза, а «удобрением» послужил метан, сообщили ученые из Института материаловедения и инженерии Нинбо при Китайской академии наук.

По словам исследователя Ли Хэ, отметил, что сначала была сделана подложка с настоящим природным алмазом, а затем использована молекула метана для разделения атомов углерода и осаждения их на «семени» в лаборатории.

Искусственный алмаз таким образом растет на 0,007 мм в час в течение семи дней, чтобы достичь массы в один карат. В виду различных технологий изготовления, бриллиант в один карат может стоить от 20 тыс. до 200 тыс. юаней ($2,830 — $28,306). Однако, искусственный бриллиант того же размера стоит всего 3300 юаней. Такие бриллианты могут использоваться в ювелирной сфере, а также в технических сферах вроде оптики, лазеров, радаров и так далее.