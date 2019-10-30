30 октября 2019 | Время чтения 1 мин

«Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций, литературы, истории»?

Андрей Мартынов, , 00:35 — REGNUM



Борис Пружинин, Татьяна Щедрина (ред.). Герменевтическая традиция в России: актуальные контексты и современные проблемы. М.; СПб.; Белгород: ЦГИ Принт, 2019

Борис Пружинин, Татьяна Щедрина (ред.). Герменевтическая традиция в России: актуальные контексты и современные проблемы. М.; СПб.; Белгород: ЦГИ Принт, 2019

Это первая книга серии «Мысль и Слово». В предисловии к сборнику говорится, что он призван продолжить традиции ежегодника «Мысль и Слово», издававшегося Густавом Шпетом (1879−1937) столетие назад. Поэтому в серии отдается предпочтение статьям по современной философии, истории русской мысли, а также, критике, полемике и обзорам литературы.

Рецензируемая книга, посвященная отечественной герменевтической традиции, также концептуально возрождает преемственность с ежегодником. Ведь, по мысли редакторов, именно Шпет выступает родоначальником русской герменевтики, если, конечно, «не сводить традицию к письменной передаче образцов», то есть способу мышления и предмету мысли.

Тему шпетовской философии развивает Людмила Микешина (МПГУ). Исследователь отмечает, он тот первым переориентировал логику с естественных наук на гуманитарные. Одновременно в статье обращается внимание на «важный результат исследования Шпетом исторической науки (…) это очевидный вывод о том, что она, как и другие науки об обществе, необходимо должна обратиться как к культурно-исторической, так и к социальной эпистемологии».

Впрочем, сборник не ограничивается лишь философией автора «Явления и смысла».

Наталья Смирнова (Институт философии РАН) анализирует внутренние трансформации герменевтики в классической, неклассической и постнеклассической парадигме. Ученый отмечает, что в результате «содержательные изменения претерпевает само понятие смысла». Иными словами, «понятие смысла относительно к типу герменевтических практик».

Из других статей сборника обращают на себя работы Павла Ольхова (Белгородский государственный национальный исследовательский университет) об историческом понимании опыта русской философии истории XIX— нач. XX вв., Романа Светлова (РГПУ) о русских переводах Платона и Татьяны Щедриной (МПГУ) о роли Шпета в формировании герменевтической традиции в России.

Подводя итоги можно сказать, что сборник дает интересный, временами неожиданный взгляд на русскую философию. Отдельный вопрос, насколько он понравился бы Густаву Шпету, скептически относившемуся к русской философии, а точнее, к ее языку: «Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций, литературы, истории»?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».