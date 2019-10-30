30 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Качество газет Русской национальной народной армии и Русской освободительной народной армии (она же 29-я дивизия СС) было еще хуже. РННА Белков сравнивает с уровнем «дивизионной прессы», а РОНА с «советской районной газетой», что, как представляется, вполне логично. Костяк РННА набирался из состава лагерей военнопленных, а РОНА из местного населения.

Андрей Мартынов, , 00:26 — REGNUM



Алексей Белков. «За Родину! Против Сталина!» Периодическая печать русских антисоветских вооруженных формирований в годы Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.). М.: «Сеятель», 2019

Алексей Белков. «За Родину! Против Сталина!» Периодическая печать русских антисоветских вооруженных формирований в годы Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.). М.: «Сеятель», 2019

Герой романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» майор Ершов в гитлеровском концлагере сталкивается с власовской пропагандой.

«Иногда он спрашивал себя: почему ему так ненавистны власовцы? Власовские воззвания писали о том, что рассказывал его отец. Он-то знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев — ложь».

Военный историк Алексей Белков (Москва) анализирует различные формы коллаборационистской пропаганды и ее роль в идеологическом противостоянии на разных периодах войны.

В частности, он пишет о месте периодики в контексте гитлеровской пропаганды, целях которые были ей поставлены. В качестве примеров ученый рассматривает печать различных формирований, выделяя, как общие, типологические черты, так и их отличия.

Первым по времени нацистами был создан на территории оккупированной Югославии Русский охранный корпус. Он состоял в основном из эмигрантов и их потомков, которые мыслили гитлеровскую агрессию, как продолжение Гражданской войны («вторая гражданская») или «весенний поход», то есть освобождение родины от большевизма. Печать корпуса продолжала традиции дореволюционной и эмигрантской периодики, что, впрочем, не всегда отражалось на ее качестве, так как в статьях нередко содержались разнообразные пропагандистские клише нацизма, например, об «интернациональном жидовско-марксистском СССР» (Б.А. <Месснер Е.> 17 июня 1942 г. // Ведомости Охранной Группы (Белград). 17 июня 1942).

Кроме того, нередки были заметки, свидетельствовавшие об элементарном непонимании действительности. Так, главный редактор газеты «Борьба» полковник Евгений Месснер в конце января 1945 г. утверждал:

«осенью минувшего года стало ясно, что Советский Союз перешел границу своих военных возможностей, что он уже больше не имеет средств — моральных и материальных — для долгого ведения войны» (Месснер Е. Переборим и победим // Борьба (Вена). 31 января 1945 г.).

Странный, мягко говоря, анализ для офицера генерального штаба.

Качество газет Русской национальной народной армии и Русской освободительной народной армии (она же 29-я дивизия СС) было еще хуже. РННА Белков сравнивает с уровнем «дивизионной прессы», а РОНА с «советской районной газетой», что, как представляется, вполне логично. Костяк РННА набирался из состава лагерей военнопленных, а РОНА из местного населения.

Отдельно исследователем анализируется власовская периодика. Ученый опровергает миф (созданный самими коллаборантами), об отрицательном отношении к ним со стороны кураторов из СС. Именно благодаря сотрудникам «черного ордена» изменники получили дополнительные печатные мощности и ресурсы на выпуск газет. Только народ за ними не пошел. О чем и написал Василий Гроссман.