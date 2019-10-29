Пекин, , 18:20 — REGNUM В южно-китайском мегаполисе Шэньчжэнь провинции Гуандун открылся новый научно-исследовательский центр геномной инженерии и терапии, сообщает 29 октября Синьхуа со ссылкой на газету «Чжунго кэсюэ бао» («Наука Китая»), которая является официальным изданием Академии наук Китая (АНК).

Перед новым Центром поставлена задача освоения передовых генных технологий для борьбы с основными заболеваниями, с использованием в этих целях искусственного интеллекта. Для работы в Центре приглашен американский ученый-генетик Джордж Черч из Гарвардского университета.