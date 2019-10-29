Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Научно-образовательные центры (НОЦ) могут быть созданы в каждом регионе России. Об этом сообщил 29 октября, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, выступая на XVIII общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», которое проходит в Санкт-Петербурге.

«Пять первых региональных научно-образовательных центров утверждены, и еще порядка 30 регионов сегодня с нами активно обсуждают включение в программу. Я уверен, что НОЦ могут быть вообще в каждом регионе. Другое дело — где мы достигнем мирового уровня, а где не достигнем. Это будет зависеть от каждого конкретного случая», — отметил Михаил Котюков.

При этом глава Минобразования отметил роль руководителей регионов в процессе создания НОЦ: «По решению правительства инициатором создания научно-образовательного центра является лично руководитель субъекта Российской Федерации. Если губернатор не включен в эту повестку, то там, как показывает практика, никаких серьезных сдвигов не происходит».

Отвечая на вопрос ИА REGNUM о шансах регионов арктической зоны России (АЗР) в ближайшие два года попасть в число победителей НОЦ, глава Минобразования пояснил: «У любого региона шансы равны сегодня. Но те, кто уже активно включились и самостоятельно проводят работу на уровне субъекта Российской Федерации, будут иметь, конечно, более серьезные шансы. Потому что много будет наработок, будут сформированы команды, будут определены те проектные направления, которые позволят добиться необходимого результата… Напомним, мы отбираем не менее чем пять (проектов) каждый год. Но их может быть и больше, исходя из качества проработки и готовности команд реализовывать самые амбициозные задачи».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в АЗР наибольшую активность по созданию НОЦ мирового уровня проявляют Архангельская и Мурманская области, а также Республика Саха (Якутия).

В частности, губернатор Архангельской области Игорь Орлов на совещании по развитию НОЦ «Российская Арктика» заявил о необходимости «предъявить прорывные идеи и решения, которые позволили бы нам заслужить право стать одной из 15 территорий, где будут функционировать научно-образовательные центры».

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