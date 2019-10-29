Иркутск, , 10:34 — REGNUM Многократные обращения магнитных полей, которые иногда происходят на Солнце, исследуют учёные из Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) совместно с индийскими коллегами. Об этом 29 октября сообщает издание «Наука в Сибири».

В рамках научного проекта будут обработаны ряды наблюдений, накопленные в индийской обсерватории Кодайканал, а в результате учёные построят регрессионную модель, которая позволит впервые реконструировать синоптические карты магнитных полей за 100 лет.

Отмечается, что учёные детально изучат случаи трехкратных обращений полярностей и определят факторы, которые их вызывают. Работа исследователей позволит уточнить представления об эволюции полярных магнитных полей, создать современные модели гидромагнитного динамо Солнца, а также усовершенствовать существующие методы прогноза.

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