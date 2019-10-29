Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM В Екатеринбурге 10-классник специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета запомнил 13 202 знака числа «Пи», что стало новым российским рекордом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Достижение учащегося из Екатеринбурга занесено в Книгу рекордов России. Как отметили в мэрии, на официальное подтверждение нового рекорда ушло около двух месяцев, после чего 10-классник получил диплом.

Новый рекорд фиксировался в Москве, где учащийся в присутствии комиссии воспроизвёл на доске более 13 тыс. знаков за шесть часов 20 минут.

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал преподавателю истории из города Химки. Он воспроизвёл 13 183 знака. А мировой рекорд установлен жителем Индии в 2015 году, который запомнил порядка 70 тыс. знаков числа «Пи».