Шицзячжуан, Китай, , 07:18 — REGNUM Эпитафия возрастом более 1000 лет была найдена в уезде Линьси провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Эпитафия датируется 969 годом — временами правления династии Северная Сун (960 — 1127). Она была обнаружена в доме одного из местных жителей деревни Маэрчжай города Яоань.

Длина эпитафии составляет 37 см, столько же в ширину при толщине 7 см. На ней изображено более 520 иероглифов, которые перечисляют имена членов семьи отца семейства по фамилии Ли, который погиб на войне.

Семья захоронила покойного и установила на его могиле эпитафию. В самом конце эпитафии перечисляются также имена всех погибших. Необычная форма захоронения, описанная в эпитафии, отражает хаос и общественную нестабильной той эпохи, вызванную войной на заре династии Северная Сун, отмечают археологи.

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