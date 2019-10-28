Саранск, , 23:56 — REGNUM Трое воспитанников Республиканского лицея для одаренных детей, которые представляли Россию в составе сборной команды, привезли медали с XXIV Международной астрономической олимпиады (IAO-2019). Она проходила в румынском городе Пьятра-Нямц с 19 по 26 октября.

В интеллектуальном соревновании приняли участие представители 20 стран мира: Китая, Чехии, Индии, Италии, Румынии, Литвы, Греции, Швеции, США, Шри-Ланки, Ирана, Бангладеш, Болгарии, Непала, Вьетнама, Пакистана и других.

Все трое обучающихся Республиканского лицея завоевали медали: Сулейман Казимов (Дагестан), Кирилл Хайдуков (Мордовия) получили золотые медали, а Руслан Антонов (Чувашия) — серебряную. Причем Сулейман Керимов завоевал уже третье золото астрономической олимпиады — первое было завоевано в 2017 году в Китае, второе — в 2018 году в Шри-Ланке.

Победителей олимпиады поздравил глава Мордовии Владимир Волков.

«Вы вновь подтвердили, что в республике успешно налажена работа с талантливыми молодыми людьми. В том числе теми, кто выбрал для себя наш регион в качестве места обучения. Ваши результаты позволили команде России уверенно занять первое место в командном зачете», — отметил глава региона.

Он пожелал юным астрономам не останавливаться на достигнутых результатах.

«Именно в таких грамотных, увлеченных, подготовленных молодых специалистах сегодня особенно нуждается Мордовия и Россия! И мы будем делать все необходимое, чтобы вы и после окончания учебного заведения нашли себе достойное применение. Желаю вам и вашим близким счастья, успехов и новых побед!» — заключил руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM мордовские лицеисты неоднократно становились победителями мировых научных олимпиад. В декабре 2016 года по итогам XIII Международной естественно-научной олимпиады юниоров, проходившей в Индонезии, лицеист из Саранска Алексей Шишкин завоевал «золото» в личном зачете соревнований. Станислав Цапаев в октябре 2016 года завоевал бронзовую медаль XXI Международной астрономической олимпиады в Смолян-Пампорово (Болгария). А в декабре 2016 года стал бронзовым призером X Международной олимпиады по астрономии и астрофизике в городе Бхубанешвар (Индия). В мае 2017 года Шишкин и Цапаев завоевали золотую и бронзовую медали Первой Европейской олимпиады школьников по физике. В декабре 2018 года учащийся Республиканского лицея для одаренных детей Даниил Помогаев завоевал серебряную медаль по итогам XV Мировой естественно-научной олимпиады юниоров, которая проходила в Ботсване.