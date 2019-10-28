Марсель, Франция, , 19:37 — REGNUM Космическое тело из пояса астероидов Гигея имеет все параметры карликовой планеты, сообщает 28 октября журнал NatureAstronomy.

Международный коллектив астрономов из Астрофизической лаборатории в Марселе при помощи приемника SPHERE на «Большом Телескопе» (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) получили новые изображения астероида Гигея, которые считают достаточным основанием для признания этого астероида карликовой планетой.

Гигея соответствует четырём необходимым требованиям карликовой планеты — вращается вокруг Солнца, не является спутником другого космического объекта, не может расчистить зону своей орбиты, а теперь учёные заявили о её сферической форме и 430-км диаметре.

В случае признания астероида Гигея карликовой планетой она «отберёт» статус самой маленькой планеты у 950-км Цереры.

На поверхности Гигеи астрономы разглядели два небольших кратера.

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