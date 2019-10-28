Дубна, Московская область, , 15:45 — REGNUM Объединённая международная ускорительная школа «Физика ионных коллайдеров» начала работу 28 октября в «Резидент-отеле» особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

Для участия в школе зарегистрировались более 70 специалистов из России, Бельгии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Марокко, Польши, Швейцарии, Японии. Мероприятие продолжится до 6 ноября.

«Школа ориентирована на молодых сотрудников и студентов ускорительных лабораторий, университетских кафедр и компаний, производящих ускорительное оборудование, которые хотят узнать больше об ускорительной науке и технике», — пояснили в институте.

Программа мероприятия охватывает широкий спектр вопросов, связанных с современными коллайдерами и тенденциями их развития. Динамика пучков, ионные источники, ВЧ системы, вакуумные технологии и средства моделирования — это лишь неполный перечень тем лекций. Лекции в рамках школы прочтут ведущие специалисты из научных центров с мировым именем, таких как ИЯФ СО РАН, МИФИ, ОИЯИ, CERN, CLS (Университет Саскачевана), GSI, JAEA, KEK.

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