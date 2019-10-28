Симферополь, , 13:18 — REGNUM Основной задачей создаваемого в Крыму научно-образовательного центра (НОЦ) станет разработка продукции, востребованной не только в России, но и в мире. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

«НОЦ должен создавать конечные продукты, которые могли бы конкурировать на мировом рынке», — объяснил проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

По его словам, накануне в вузе прошло собрание по вопросам организации центра. Его участники отметили, что для эффективной работы НОЦ потребуется выстроить связку государства, промышленного партнера, науки и образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, научно-образовательные центры в России создаются в рамках национального проекта «Наука». Одной из его задач, сформулированных президентом РФ, является создание 15 таких центров к 2024 году.

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