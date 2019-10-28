Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе. Об этом команда Insight написала 21 октября на своей странице в Twitter.

«Марс продолжает удивлять нас, — говорится в сообщении. — Во время работ в эти выходные «крота» примерно наполовину вытолкнуло из грунта».

Исследователи предполагают, что это связано с неизвестными свойствами почвы. Работы по бурению пока приостановлены, команда продумает дальнейший план действий.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 октября в NASA сообщили о возобновлении работы бура зонда Insight. Ранее он остановился после того, как пробился на 50 см в глубину. Порода, которую он бурил, оказалась слишком плотной, а низкая сила тяжести и разреженная атмосфера усложняют проведения данных работ.