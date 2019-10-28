Грозный, , 12:06 — REGNUM Спелеологи обнаружили в Чечне пещеру, протяженность которой может составлять до одного километра. Она находится неподалеку от селения Улус-Керт в Шатойском районе, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Найденная пещера может в четыре раза превосходить по длине пещеру Камила-хьех, которая до этого считалась самой протяженной. Ее длина составляет 240 метров. Вновь обнаруженная подземная полость названа Сайд-Эмин хьех. Это имя дано в честь руководителя Чеченского отделения Российского союза спелеологов, бывшего директора Аргунского заповедника Сайд-Эмин Джабраилова.

По его словам, всего исследовано лишь 218 метров этой пещеры. Более подробное ее обследование намечено на 2020 год.

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