Красноярск, , 09:04 — REGNUM Редкий минерал космохлор, долгое время считавшийся занесенным к нам метеоритами, на самом деле имеет земное происхождение. К таким выводам пришли исследователи Сибирского федерального университета (СФУ), изучившие условия его рождения, сообщает 28 октября пресс-служба вуза.

Первая подтверждённая находка космохлора земного происхождения была сделана российскими учёными в амфиболитах Борусского массива в Западном Саяне, где и находится Борусское месторождение жадеитов.

«Большинство других находок земного космохлора также связаны с жадеититами. Наиболее известны в геологической науке находки практически чистого космохлора в жадеитовых породах Мьянмы», — объяснил аспирант кафедры геологии, минералогии и петрографии СФУ Борис Лобастов.

Проведенная учёными микроскопия показала, что самые эффектные включения космохлора изумрудного цвета сформировались в трещинках, секущих сильно зёрна хромшпинелидов, и вокруг этих зёрен.

«Удалось установить, что в жадеитах Борусского месторождения наблюдается типичная для жадеитов хромовая минерализация, приводящая к образованию пироксенов со значительным содержанием космохлорового минала в своём составе. Интересно и то, что в состав хромшпинелидов входит большое количество цинка. Нужно изучить другие участки месторождения, там может быть скрыто ещё немало нового», — резюмировали учёные.

Читайте также: Иркутские учёные открыли новый минерал — фторкарлтон