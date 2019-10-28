Якутск, , 08:43 — REGNUM Учёные Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) им. М.К. Аммосова начали работать с иммортализированными клетками линии HepG2 — модицифицированными раковыми клетками печени. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба вуза.

По мнению специалистов лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины, их потенциал неимоверно высок. Гепатоциты HepG2, хоть и являются раковыми, максимально похожи на клетки печени, а значит, прекрасно подходят для моделирования болезней печени в лаборатории и испытаний, например, лекарственных препаратов.

«Весь проект посвящен максимально возможной поддержке функции печени для пациентов с необратимыми процессами, которым показана только трансплантация печени как единственно возможного способа лечения», — сообщил заведующий лабораторией Иван Троев.

Клетки планируются использовать в рамках проекта, посвященного разработке экстракорпоральной искусственной печени с живыми культурами гепатоцитов. На модели клетки дадут понимание, как лучше использовать настоящие культуры гепатоцитов в биологическом контуре разрабатываемой системы.

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