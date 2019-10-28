Москва, , 04:24 — REGNUM Предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом углеродный налог был исключен из проекта закона о регулировании выбросов парниковых газов, сообщает РБК со ссылкой на замминстра экономического развития РФ Михаила Расстригина.

Сообщается, что только потери «Газпрома» от введения углеродного налога составили бы порядка восьми миллиардов долларов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чубайс предложил ввести углеродный налог с предприятий, чьи выбросы превышают допустимые показатели. В качестве обоснования глава «Роснано» предположил снижение конкурентоспособности российских товаров на европейских рынках, в случае, если при их производстве было выброшено в атмосферу слишком много углекислого газа.

Напомним, благодаря обширным лесным массивам, Россия является «поглотителем» углекислого газа. Над ее территорией в глобальном масштабе идет не загрязнение СО2, а, напротив, его усвоение. Однако Москва продолжает уступать требованиям международных структур о введении сдерживающих производство технологий уменьшения выбросов.