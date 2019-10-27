Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Американские учёные случайно обнаружили следы никогда не встречавшейся ранее и невероятно огромной галактики. Об этом сообщается в пресс-релизе Массачусетского университета в Амхерсте.

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С помощью комплекса из 66 радиотелескопов, расположенных высоко в горах Чили, астрономы Массачусетского университета и университета Аризоны обнаружили слабое свечение, скрытое облаками пыли, на расстоянии 12 млрд 500 млн световых лет от Земли. По их словам, эта галактика уже существовала, когда Вселенная находилась в зачаточном состоянии.

Учёные определили, что в открытой гигантской галактике столько же звезд, сколько в нашем Млечном пути, но она до сих пор остаётся активной и образует новые звёзды причём в 100 раз быстрее, чем это происходит в нашей галактике. Удивительным для учёных является то, что галактика «монстр» появилась как бы ниоткуда, при том что она была достаточно сформированной уже на заре существования Вселенной.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что европейские астрономы обнаружили гигантское скопление галактик на расстоянии в 7 млрд 700 млн световых лет от Земли.

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