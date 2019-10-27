Андрей Мартынов,
27 октября 2019, 19:44 — REGNUM
Майкл Баксандалл. Живопись и опыт в Италии XVвека: введение в социальную историю живописного стиля. М.: V-A-CPress, 2019.
Книга была написана на основе лекций, прочитанных в Лондонском университете. Ее автор, историк искусств Майкл Баксандалл (1933−2008) по собственному признанию
Впрочем, было бы ошибкой видеть в сочинении ученого лишь вульгарный социологизм. В своих теоретических построениях Баксандалл допускал и «обратный тезис»:
Касался исследователь и символики полотен, которая имела различную интерпретацию, в различных социальных кластерах. Святой Антонин Флорентийский, один из создателей знаменитого монастыря Сан-Марко предлагал следующий вариант значения красок, основанный на теологическом прочтении:
- Белый — чистота,
- Красный — милосердие,
- Золотисто-желтый — достоинство,
- Черный — смирение.
В свою очередь знаменитый архитектор Леон Баттиста Альберти стремился соединить цвета со стихиями:
- Красный — огонь,
- Голубой — воздух,
- Зеленый — вода,
- Серый — земля.
В эти же годы, отмечал ученый, были популярны и иные коды (астрологический, геральдический), которые зачастую нейтрализовывали друг друга.
Также в книге Баксандалл писал о формах договора и контроле над работой, а также вознаграждении труда мастеров. В гонорар, который выплачивался художнику, как правило, по частям, входили помимо стоимости работы (потраченного времени и собственно мастерства), затраты на приобретение расходного материала (холст, краски) и труд помощников (подмастерьев). Хотя, бывали случаи, когда заказчик предоставлял за свой счет более дорогие краски, которые не мог позволить купить художник.
Правда, привычные правила оплаты иногда нарушались.
Да, в эпоху Возрождения работа живописцев высоко ценилась. Кто теперь оплатит их труд, покрыв все полотно картины золотыми дукатами? Впрочем, есть ли сейчас художники, достойные такой награды?
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».