27 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Да, в эпоху Возрождения работа живописцев высоко ценилась. Кто теперь оплатит их труд, покрыв все полотно картины золотыми дукатами? Впрочем, есть ли сейчас художники, достойные такой награды?

Андрей Мартынов, , 19:44 — REGNUM



Майкл Баксандалл. Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля. М.: V-A-C Press, 2019

Майкл Баксандалл. Живопись и опыт в Италии XVвека: введение в социальную историю живописного стиля. М.: V-A-CPress, 2019.

Книга была написана на основе лекций, прочитанных в Лондонском университете. Ее автор, историк искусств Майкл Баксандалл (1933−2008) по собственному признанию

«хотел продемонстрировать, что стиль живописных произведений является вполне подходящим материалом для социальной истории. Социальные факты (…) обуславливают развитие характерных зрительных навыков и привычек, и эти зрительные навыки и привычки становятся узнаваемыми элементами стиля художника».

Впрочем, было бы ошибкой видеть в сочинении ученого лишь вульгарный социологизм. В своих теоретических построениях Баксандалл допускал и «обратный тезис»:

«формы и стили живописи способны обострить наше восприятие общества».

Касался исследователь и символики полотен, которая имела различную интерпретацию, в различных социальных кластерах. Святой Антонин Флорентийский, один из создателей знаменитого монастыря Сан-Марко предлагал следующий вариант значения красок, основанный на теологическом прочтении:

Белый — чистота,

Красный — милосердие,

Золотисто-желтый — достоинство,

Черный — смирение.

В свою очередь знаменитый архитектор Леон Баттиста Альберти стремился соединить цвета со стихиями:

Красный — огонь,

Голубой — воздух,

Зеленый — вода,

Серый — земля.

В эти же годы, отмечал ученый, были популярны и иные коды (астрологический, геральдический), которые зачастую нейтрализовывали друг друга.

Также в книге Баксандалл писал о формах договора и контроле над работой, а также вознаграждении труда мастеров. В гонорар, который выплачивался художнику, как правило, по частям, входили помимо стоимости работы (потраченного времени и собственно мастерства), затраты на приобретение расходного материала (холст, краски) и труд помощников (подмастерьев). Хотя, бывали случаи, когда заказчик предоставлял за свой счет более дорогие краски, которые не мог позволить купить художник.

Правда, привычные правила оплаты иногда нарушались.

«Когда Филиппино Липпи писал историю святого Фомы в церкви Санта-Мария-Сопра-Минерва (1488−1493) в Риме, кардинал Карафа выдал ему 2000 дукатов за работу, выполненную им лично, и отдельно оплатил труд помощников и ультрамарин».

Да, в эпоху Возрождения работа живописцев высоко ценилась. Кто теперь оплатит их труд, покрыв все полотно картины золотыми дукатами? Впрочем, есть ли сейчас художники, достойные такой награды?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».