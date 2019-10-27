Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Исследователи обнаружили в крови пациента антитело, которое способно эффективно бороться со всеми видами вируса гриппа человека и животных. Это позволит создать универсальную вакцину от гриппа, эффективную даже при самых сложных и запущенных состояниях болезни. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Вирус гриппа имеет огромное количество разновидностей: A, B, C, D, свиной, птичий грипп и другие. Кроме этого, он постоянно мутирует, так, что учёным приходиться каждый раз разрабатывать новую вакцину против нового штамма вируса, который предположительно вызовет эпидемию в новом году.

Учёные из университета Вашингтона обнаружили в крови одного из пациентов, болевшего гриппом, необычное антитело, которое было нацелено не на основной белок поверхности вируса — гемагглютинин, как это обычно делают противогриппозные антитела. Антитело, названное 1G01, блокировало нейраминидазу — белок, необходимый для размножения всех типов вируса гриппа. Нейраминидаза освобождает вновь синтезированные вирусы из заражённой клетки, с тем, чтобы они могли распространять инфекцию дальше.

Опыты на мышах показали, что введение антитела 1G01 защищало мышей от 12 разновидностей гриппа, причём излечение происходило даже после введения смертельной дозы вируса, при запоздалом начале лечения через 3 дня после заражения. Таким образом, антитела 1G01 можно будет использовать при интенсивной терапии тяжело больных гриппом. Теперь учёные ищут способ создания вакцины, которая бы запустила создание в крови человека собственных антител, нацеленных против вирусов гриппа.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что четырёхвалентную вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри» представили 2 октября на биофармацевтическом заводе «Форт» под Рязанью.

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