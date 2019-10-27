Вашингтон, , 18:03 — REGNUM В 2022 году NASA отправит на Луну робота, задачей которого станет поиск воды, необходимой для питья астронавтов и изготовления ракетного топлива. Об этом 25 октября сообщает Reuters.

Робот VIPER размером с тележку будет искать анонсированные главой NASA Джимом Бриденстайном подземные карманы «сотен миллионов тонн водяного льда». Это поможет астронавтам, которых США планирует послать на Луну в 2024 году, и способствует созданию на Луне базы, которая станет отправной точкой для экспедиции на Марс.

Предполагается, что VIPER приземлится на южном полюсе Луны, где будет искать ледяной покров и произведёт его бурение. Приборы лунохода также будут оснащены датчиками определения следов водорода и кислорода в лунном грунте — основных компонентов воды, из которых можно будет синтезировать ракетное топливо.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении строительства пассажирского модуля и начале сборки пилотируемого корабля Orion, который будет использоваться для лунной миссии США Артемида в 2024 году.

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