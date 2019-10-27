Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Межпланетная станция Europa Clipper, которая отправится к спутнику Юпитера — Европе — в середине 2020-х годов, имеет шансы обнаружить внеземную жизнь, заявил учёный проекта Europa Clipper Роберт Паппалардо на 70-м Международном астронавтическом конгрессе. Об этом сообщает Space.com.

Роберт Паппалардо, являющийся сотрудником Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA, рассказал, что главной задачей миссии Europa Clipper станет изучение Европы на предмет её пригодности к поддержанию жизнедеятельности. Он объяснил, что поиск микроорганизмов, которые, возможно, обитают во льдах и холодных водах Европы, не является основной задачей миссии.

«Но если Европа окажется богата микроорганизмами, то масс-спектрометр на борту Europa Clipper сможет показать их наличие», — добавил учёный.

Планируется, что межпланетная станция в составе посадочного и орбитального модулей будет запущена в середине 2020-х годов. Масс-спектрометр станет одним из девяти инструментов, которые будут установлены на борту Europa Clipper. Также орбитальный модуль оснастят магнитометром и радаром, которые будут использоваться для изучения океана Европы. Учёные считают, что общая глубина океана на спутнике Юпитера составляет около 80 км, причём в замерзшем состоянии находятся только верхние 20 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA представили модель, согласно которой следы существования жизни на Европе могут быть обнаружены под слоем льда до 20 см.