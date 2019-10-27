Москва, , 09:49 — REGNUM 26 октября наплощадке Music Media Dome состоялся финальный этап Moscow Programming Contest. Турнир, эквивалентный четвертьфиналу студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) в московском регионе, организован Московским физико-техническим институтом при поддержке Росмолодёжи, Фонда президентских грантов, спонсорской поддержке Райффайзенбанка, МегаФона, Huawei и Яндекса. По итогам соревнований в полуфинал чемпионата мира по программированию вышли 28 московских студенческих команд. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Победителем стала команда из НИУ ВШЭ Logarifmya4ka. На втором месте расположилась сборная МГУ им. М.В. Ломоносова NoNames. Замкнула тройку призёров команда МФТИ Godnotent. Дипломы победителям и участникам вручал заместитель исполнительного директора ICPC Майкл Джеффри Донахью.

За прохождение в следующий этап чемпионата ICPC боролись 294 столичных программиста в составе 98 команд. Вне конкурса в турнире участвовала команда от Яндекса, которая заняла десятое место. Московские соревнования проводились по правилам чемпионата мира ICPC на платформе Яндекс.Контест. На решение одиннадцати алгоритмических задач было выделено 5 часов. Участники использовали один из языков программирования: C, C++, Java, Python или Kotlin.

С 29 ноября по 1 декабря в полуфинале чемпионата Северо-Восточного европейского региона для сборных из России и стран СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге, Москву представят 28 команд из ведущих вузов: МГУ им. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, МИФИ, МАИ и филиал МАИ в Жуковском, МГПУ, МИСиС и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«В финале прошлого года, в Порту, медали получили сразу три команды из Москвы — МГУ им. М.В. Ломоносова заняли первое место, МФТИ и НИУ ВШЭ приехали с бронзовыми медалями. Достижения столицы России были отмечены международным комитетом ICPC, и как следствие — финал чемпионата в 2020 году примет Москва. Событие состоится при поддержке Председателя Правительства России Д.А. Медведева, который возглавил организационный комитет финала», — подчеркнул организатор соревнования, директор финала ICPC 2020, основатель Moscow Workshops ICPC, проректор МФТИ Алексей Малеев.

В ходе соревнований с лекциями об алгоритмической торговле, технологической песочнице, проблемах машинного обучения, челленджах для беспилотных автомобилей и стартапах выступили: эксперт по производительности торговых систем, старший вице-президент Райффайзенбанка Сергей Мельников; руководитель по стратегическим проектам и партнерствам МегаФона Антон Уваров; менеджер стратегии и развития бизнеса МегаФона Илья Андронов; руководитель службы разработки Яндекс. Поиска Алексей Шаграев и другие ведущие специалисты отрасли.

В рамках Moscow Programming Contest впервые состоялась дискуссионная панель, посвященная искусственному интеллекту.

Команды, которые покажут лучшие результаты в полуфинале ICPC, представят Россию на суперфинале чемпионата в Москве 25 июня 2020 года. Российские команды уже 8 лет побеждают в соревнованиях ICPC. За десять лет команды из России завоевали 33 золотые медали чемпионата. На финале 2019 года в Порту 11 из 12 команд-победителей проходили обучение на сборах международного проекта Moscow Workshops ICPC, который зародился на кампусе МФТИ.