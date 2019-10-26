Коннектикут, , 22:33 — REGNUM Антропологии из Университета Коннектикута доказали, что неандертальцы умели разводить огонь, а не брали его от природных пожаров, следовательно, гипотеза о неумении самостоятельно получать огонь не является причиной их вымирания. Об этом сообщает Scientific Reports.

Чарльз Найт. Неандертальцы. 1920

Американские учёные сопоставили данные содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), то есть соединений, которые образуются при сгорании органического материала, в пещере Лусакерт в Армении, где была стоянка неандертальцев, с данными в окрестностях пещеры. Оказалось, что в пещере постоянно поддерживался огонь, в то время как лесные пожары в той местности были редким явлением.

А значит, неандертальцы могли самостоятельно разводить огонь, делают вывод учёные. Несмотря на то, что свидетельства использования огня древними людьми имеют возраст 1,5 млн лет.

Ранее учёные предполагали, что только человек современного типа Homo Sapiens смог овладеть технологией самостоятельного получения огня. Все остальные гоминиды, согласно представлениям учёных, добывали огонь во время природных пожаров.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что моделирование при помощи компьютерной программы, созданной исследователями из Франции, дало возможность выдвинуть гипотезу, объясняющую исчезновение неандертальцев. Причиной может быть снижение плодовитости женщин из-за распространения инфекционных заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные: неандертальцев погубило снижение женской плодовитости