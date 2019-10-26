Женева, Швейцария, , 21:16 — REGNUM Швейцарские учёные нашли эффективную комбинацию препаратов, не приводящую к побочным эффектам и позволяющую снизить токсичный эффект противоопухолевых лекарств. Об этом сообщает Eurekalert со ссылкой на статью в журнале Cancers.

Ученые из Женевского университета попробовали использовать комбинации известных противоопухолевых препаратов и применять их в малых дозах для снижения побочных эффектов химиотерапии. Из исследованных 200 комбинаций, сочетание «тубацин, CI-994, эрлотиниб и дазатиниб» оказывало в 20 раз более сильный эффект. Это соединение позволило убить раковые клетки, одновременно с этим, не повреждая здоровые ткани.

Как выяснили учёные, найденная комбинация препаратов, названная С2, блокировала группировку «нештатных» центросом раковой клетки, приводя к её гибели, и не повреждая нормальных клеток, где нет аномальных центросом.

Аналогичным механизмом действия обладает уже используемый препарат Паклитаксел, однако, он проявляет сильные побочные эффекты. Таким образом, найденная комбинация сможет заменить его в противоопухолевой терапии.

Напомним, центросома или клеточный центр — это структурная часть клетки, состоящая из микротрубочек, которая позволяют клетке делиться на две части, вытягивая каждую половину клетки. У раковых клеток возникает несколько центросом, которые тянут клетку в разные стороны, что приводило бы к гибели клетки, если бы центросомы не группировались в два полюса.

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