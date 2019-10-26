Томск, , 20:32 — REGNUM Учёные Томского государственного университета (ТГУ) разработали технологию получения «скользкой» керамики — материала, необходимого в авиастроении, машиностроении и производстве холодильников. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Ранее этот состав керамики AlMgB14 (алюминий-магний-бор) синтезировали только за рубежом. Отечественная разработка, созданная благодаря гранту Российского научного фонда, имеет такую же твёрдость и уникальный, по выражению автора исследования старшего научного сотрудника лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ Ильи Жуковки, «самосмазывающий» эффект, который обеспечивает низкий коэффициент трения (в два раз ниже, чем у тефлона).

Этот эффект позволит выпускать менее шумные кондиционеры и холодильники российского производства. В дальнейшем учёные планируют улучшить характеристики полученного сплава: снизить пористость керамики и ещё больше уменьшить коэффициент трения. Приборы, созданные на основе российского материала, смогут стать не только бесшумными, но и в несколько раз более энергоэффективными.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что физики ТГУ разрабатывают высокоэнтропийные сплавы, отличающиеся необычной структурой кристаллической решетки, пригодные к использованию в экстремальных условиях космоса и Арктики.

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