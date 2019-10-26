Цюрих, Швейцария, , 18:10 — REGNUM Новый антибиотик с уникальным механизмом и широким спектром действия против грамотрицательных бактерий разработан швейцарским учёными. Об этом сообщается в пресс-релизе Университета Цюриха.

Грамотрицательные бактерии, такие как Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, Salmonella, Shigella и другие Enterobacteriaceae, вызывают как хронические, так и острые заболевания, опасные для жизни человека. При этом, даже к сравнительно недавно используемым новым типам антибиотиков бактерии вырабатывают антибиотикорезистентность. Например, к такому препарату Колистин, который входит в так называемый «последний резерв» и стал использоваться при лечении совсем недавно.

Учёные Университета Цюриха разработали принципиально новый тип антибактериального вещества. Новая молекула связывается на поверхности бактерий со сложными жироподобными веществами липополисахаридами и белком BamA, который необходим для синтеза наружной мембраны бактерий. В результате разрушается клеточная стенка бактерий, защищающая их от токсинов внешней среды, и бактерии гибнут. До сих пор антибиотиков, которые воздействовали бы на этот жизненно-важный для грамотрицательных бактерий белок, не существовало.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные открыли фермент у бактерий из семейства Стрептококки, заблокировав который, можно будет остановить развитие опасных инфекций.

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