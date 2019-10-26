Лондон, , 00:45 — REGNUM Имя скандально известной экоактивистки из Швеции Греты Тунберг было увековечено в названии нового вида безглазого жука. Об этом 25 октября сообщает Лондонский музей естественной истории.

Британские энтомологи выявили новый вид безглазых жуков, который относится к семейству жуков Птилиды. Эти жуки распространены повсеместно, но при этом довольно слабо изучены из-за своих крохотных размеров.

В итоге научный сотрудник музея Майкл Дарби решил отметить заслуги Греты Тунберг и назвал в ее честь новый вид жучка — Nelloptodes gretae.

Этот Nelloptodes gretae обладает бледно-желтым или золотистым окрасом. Длина жучка составляет всего 0,79 миллиметра. У жучков нет глаз и крыльев. От представителей семейства этих жучков отличает небольшая ямка в том месте, где могли бы быть расположены глаза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Грета Тунберг прославилась после своего скандально выступления в ООН, когда она в экспрессивной манере обвинила политиков в лицемерии и нежелании решать экологические проблемы.