Уфа, 25 октября 2019, 14:46 — REGNUM Хирурги в Башкирии провели высокотехнологичную операцию по реконструкции языка, пораженного раковой опухолью. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Хирурги республиканского онкологического диспансера Башкирии во время операции
Хирурги республиканского онкологического диспансера Башкирии во время операции
Health.bashkortostan.ru

По словам заведующего отделением республиканского онкологического диспансера Башкирии Шамиля Мусина, это первая операция с микрохирургической реконструкцией при раке языка с метастазами в лимфоузлы шеи.

Хирурги удалили больному опухоль языка и лимфоузлы шеи, которые были поражены метастазами. А удаленную часть языка реконструировали с помощью лучевого лоскута. Отмечается, что в Башкирии каждый год оперируется около 60−70 человек с таким заболеванием.

«Наша задача — поставить подобные операции на поток», — сообщил Шамиль Мусин.

Сообщается также, что операция прошла с помощью операционного микроскопа, который получили в рамках национального проекта «Здравоохранение».