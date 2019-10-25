Москва, , 13:32 — REGNUM Российские орнитологи стали должниками из-за СМС-передатчиков, которыми ученые оснастили орлов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на редактора журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игоря Карякина.

По его словам, на Алтае и в Туве весной и летом текущего года ученые оснастили пять степных орлов специальными передатчиками. Отправившиеся на зимовку в Иран и Пакистан орлы начали отправлять в Россию смс-сообщения, что привело к отрицательному балансу в 240 тыс. рублей.

В настоящее время жители России перевели ученым уже 100 тыс. рублей, чтобы они оплатили услуги роуминга.

«Сейчас трех орлов до конца года оплатили — это 25 тысяч. Из проблемных еще пять и пять на подходе в жуткий роуминг», — сказал Карякин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальный парк «Шушенский бор» в Красноярском крае раньше обычного прилетели зимующие птицы — снегири обыкновенные и длиннохвостые.

Традиционно миграция этих птиц к местам зимовки в равнинном кластере начинается со второй половины ноября, что совпадает с установлением снежного покрова и началом морозов. Пока зимующие птицы осваиваются в новой среде и ведут преимущественно сумеречный образ жизни.

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