Ричмонд , США, , 10:33 — REGNUM Американские ученые из университета Ричмонда смогли научить крыс водить маленькие машинки. Об этом 24 октября рассказал журнал New Scientist.

По данным издания, ученые из США сделали маленькую машинку из пустого контейнера из-под еды и оснастили его алюминиевым полом и тремя медными перекладинами в качестве руля. Хватаясь за левую, центральную и правую перекладины, крысы своим телом замыкали цепь и тем самым управляли машинкой.

Животных стимулировали едой и в процессе эксперимента они дошли от простого движения с места, к сложным маневрам в небольшом коридоре со стеной, с нанесенной на ней разметкой в виде шахматного поля, которая отмечала место парковки машинки. Кроме этого, крысы смогли научиться поворачивать и разворачиваться, когда лакомство располагалось сзади них.

В результате две крысы, из числа участвующих в эксперименте, освоили вождение в течение месяца, а остальные — чуть позже. При этом пять из них находились в клетках с колесом для бега и другими игрушками, что позволило им обучиться навыкам вождения раньше, чем остальным.

Также, по мнению исследователей, как показало поведение животных — им нравилось водить и добиваться результата, так как после этого они расслаблялись. И ещё данный эксперимент доказал нейропластичные свойства мозга крыс, то есть способность адаптироваться и заучивать новые умения.