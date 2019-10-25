Пекин, , 10:10 — REGNUM Китайский ледокол «Сюэлун-2» пересек экватор и продолжил в южном полушарии двигаться в сторону Антарктиды, сообщает 25 октября газета «Жэньминь жибао».

Первый произведенный в Китае ледокол «Сюэлун-2» или в переводе на русский «Снежный дракон-2», 24 октября пересек экватор в рамках 36-й Антарктической экспедиции Китая. Данный поход стал первым для нового судна, поэтому к нему приковано особенно пристальное внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сюэлун-2» покинул порт Шэньчжэня 15 октября и направился к китайской антарктической станции Чжуншань. После этого он проведет ряд исследований в Море Космонавтов и направится к станции Чанчэн. Ледокол должен вернуться на базу в конце марта 2020 года. Ледокол «Сюэлун» также примет участие в экспедиции.

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