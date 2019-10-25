Казань, , 09:19 — REGNUM На заседании совета директоров одного из крупнейших нефтегазохимических холдингов Татарии главе республики Рустаму Минниханову представили ряд инноваций. В их числе — умные фонари, раздающие wi-fi, умное освещение с датчиками, позволяющими экономить электричество, технологии, работающие на принципах «зеленой химии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель лабораторией Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Александр Пономарев рассказал о электронно-лучевых технологиях, которые, работая на принципах «зеленой химии», помогают создать более крепкие материалы для разных сфер. К примеру, за счёт них можно модифицировать полупроводники, компоненты автошин. С помощью технологии также можно очищать воду, отходы, стерилизовать медизделия и производить биоматериалы для имплантации. Заслушав доклад, Минниханов поручил создать рабочую группу, которая проработает возможность использования технологии в республике.

Представитель компании UROS Group Владимир Олещенко представил ещё одну технологию — решения в сфере IoT (Интернет вещей). Использование технологии обширно — от уличных фонарей с раздачей wi-fi, до умного освещения с датчиками, что позволят сэкономить до 80% электроэнергии. Данная технология, по словам Олещенко, применима в сфере контроля за качеством воды, ее можно использовать для интеллектуализации инфраструктуры ЖКХ. Компания совместно с Иннополисом планирует разработать российское программное обеспечение с использованием технологии.

Напомним, в Татарии на общественных пространствах, в том числе в скверах, активно внедряют видеокамеры с технологией распознавания лиц. В частности, за счёт подобной инновации удалось задержать семерых преступников и несколько десятков правонарушителей.