Владивосток, , 05:52 — REGNUM Два пропускных дня для лосося на нерестовых реках Барабашевка и Нарва, протекающих по территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, ввёл Барабашевский лососевый рыбоводный завод, 25 октября сообщает пресс-служба нацпарка.

«С 23 октября решением ФГБУ «Главрыбвод» в реках были введены два пропускных дня в неделю, во время которых кета может беспрепятственно подниматься вверх по течению», — говорится в сообщении.

Для предотвращения браконьерства национальный парк вдвое усиливает охрану нерестовых рек в пропускные дни.

Охрана нерестящейся рыбы является одной из основных задач национального парка, добившегося значительного увеличении количества нерестовых бугров в реках, протекающих на его территории. Но невыполнение рыбзаводом требований экологов по организации пропускных дней на реке Барабашевка привело почти к полному исчезновению в ней нерестящейся кеты. И уже в 2019 году рыбзавод впервые перекрыл ход рыбы и в реке Нарва.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в адрес Федерального агентства по рыболовству было направлено письмо с просьбой установить дни пропуска кеты на естественные нерестилища на реках, протекающих по территории национального парка «Земля леопарда». По информации экологов, деятельность рыбозавода, занимающегося выращиванием молоди лососевых и не учитывающего рекомендации ученых, вела к нарушению экологического баланса и существующего биоразнообразия. Считается, что выросшая в природе рыба более жизнеспособна и имеет больше шансов на возвращение в место своего «рождения», которому нельзя препятствовать.

Нерест лососевых начинается на «Земле леопарда» осенью.

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