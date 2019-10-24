Нижний Новгород, , 20:07 — REGNUM Нижегородский государственный университет имени Лобачевского — участник проекта 5−100 — вошел в рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2020. Среди российских вузов, также попавших в рейтинг, ННГУ занимает 14-е место, сообщили ИА REGNUM в вузе.

Всего в общий рейтинг вошло 17 российских университетов, из которых 12 университетов — участники Проекта 5−100.

Кроме того, по итогам 2019 года ННГУ занял 434 место среди лучших вузов Европы и улучшил свои позиции в мировом рейтинге по физике, заняв 460 место, вместо 470-й позиции годом ранее.

По словам врио ректора Кирилла Маркова, значимых результатов в мировом масштабе университету позволяет достигать развитие прорывных направлений в науке и технологиях.

«Мы успешно развиваем такие направления как биомедицина, физика, нанотехнологии, суперкомпьютинг, науки о человеке и другие. В университете успешно реализуется ряд мегагрантов и иных уникальных проектов с участием ведущих мировых учёных. Наши студенты ежегодно демонстрируют прекрасные результаты на международных олимпиадах по программированию и другим дисциплинам», — отметил Марков.

По его мнению, участие в проекте 5−10 помогло вузу значительно обновить научную инфраструктуру, начать реализацию новых образовательных программ и расширить связи с мировыми научно-образовательными центрами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев 24 октября заявил, что в правительстве проработают вопрос расширения финансовой поддержки вузам по проекту 5−100. Он напомнил, что с 2013 года вузы получили поддержку более чем на 70 млрд рублей. Кроме того, планируется, что число участников проекта 5−100 будет увеличено с 21 до 30 вузов России.