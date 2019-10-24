Тегеран, , 20:22 — REGNUM 23 октября проректор Исламского свободного университета Ирана Азад Биджан Ранджбар вернулся из поездки по немецким ВУЗАм, заявив, что Исламский свободный университет подписал соглашения о сотрудничестве с рядом немецких университетов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иранский университет подписал соглашения с университетом Кельна, техническим университетом Ильменау, Эрфуртским университетом и университетом Университетом прикладных наук Нордхаузен. Соглашения включают в себя статьи о научном сотрудничестве и о подготовке иранских инженеров в данный ВУЗах.

Азад Биджан Ранджбар отметил, что Германия имеет многолетний успешный опыт подготовки инженеров в различных областях, и Ирану есть чему поучиться у немецких коллег.