Москва, , 19:14 — REGNUM Казанский федеральный университет (КФУ) входит в число орагниазций высшего образования — участников проекта 5−100, который направлен на повышение конкурентоспособности и рост представленности в мировом академическом пространстве ведущих российских вузов. 24 октября ректор (КФУ) Ильшат Гафуров принял участие во встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили ИА REGNUM в вузе.

По данным университета, среди участников проекта КФУ демонстрирует одну из лучших динамик в продвижении. В международных рейтингах университет вырос на 260 позиций, став одним из первых российских вузов по охвату предметов и областей.

В настоящее время КФУ присутствует в 57 рейтингах, а в 2013 году участвовал лишь в 8. В области «Образование» университет вплотную приблизился к сотне лучших.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев в рамках встречи с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ заявил, что число участников проекта 5−100 будет увеличено с 21 до 30 вузов. Он напомнил, что за 7 лет работы проекта «5−100» из федерального бюджета было выделено около 70 млрд рублей, что принесло существенные результаты — к 2019 году количество российских вузов в различных глобальных рейтингах увеличилось до 48 в сравнении с 15 в 2012 году.