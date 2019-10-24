Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого входит в топ-100 мировых университетов в рейтинге Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2019. Политех занимает 85-ю позицию в мире и второе место среди российских вузов.

Как отмечают 24 октября в Смольном, в рамках реализации проекта 5−100 Санкт-Петербургский Политех добился значительных успехов в международной научно-исследовательской и образовательной деятельности.

Помимо упомянутых выше рейтингов, вуз вошел в топ-175 сильнейших университетов мира по предметному направлению «Компьютерные науки», закрепившись в четверке лидеров среди вузов России, а также занял позицию 201−250 в предметном рейтинге «Инженерные науки и технологии» британского издания Times Higher Education.

Политехнический университет реализует более 20 международных программ магистратуры, охватывающих широкий спектр инженерных направлений, пять из них имеют международную аккредитацию.

В настоящий момент СПбПУ занимает 3-е место среди российских университетов по количеству иностранных учащихся. На сегодняшний день в вузе учатся свыше 7500 иностранных граждан из 118 стран мира.

В рамках проекта 5−100 в Политехе реализованы два крупных студенческих проекта, нашедших признание не только в РФ, но и за рубежом.

Так, студенты из команды Polytech Solar Team первыми в России создали электромобиль на солнечных батареях (солнцемобиль SOL). Члены команды провели тестирование солнцемобиля на автодроме в Сочи, а летом 2018 года участвовали в гонках American Solar Challenge. Сейчас студенты работают над созданием беспилотного солнцемобиля.

Другая студенческая команда СПбПУ создала беспилотный экраноплан. На нем установлены солнечные батареи, работающие вместе с системой планирования расхода энергии, что позволяет судну двигаться над водной акваторией беспрерывно.

Проект 5−100 нацелен на повышение конкурентоспособности российских вузов на мировой арене.

Напомним, сегодня проходит заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. По итогам для Министерства науки и высшего образования будут подготовлены рекомендации по оказанию господдержки университетам в 2020 году.